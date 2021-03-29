خلال فترة التوقف.. الشباب يواجه الرائد "وديًا" في الرياض

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرائد مباراة ودية،الأربعاء المقبل، في الرياض خلال فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين- أيام فيفا- .
وتأتي المباراة في إطار تحضيرات فريق الشباب لمواجهة الباطن السبت 10 إبريل ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري المحترفين، بينما يستعد الرائد لمواجهة الأهلي 8 إبريل المقبل، في الجولة ذاتها.
يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرائد مباراة ودية،الأربعاء المقبل، في الرياض خلال فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين- أيام فيفا- .
وتأتي المباراة في إطار تحضيرات فريق الشباب لمواجهة الباطن السبت 10 إبريل ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري المحترفين، بينما يستعد الرائد لمواجهة الأهلي 8 إبريل المقبل، في الجولة ذاتها.