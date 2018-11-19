العقيد الشهراني يقلّد مدير مرور المجاردة رتبة "رائد"

قلّد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني، الرائد ناصر محمد الشهري مدير شعبة مرور محافظة المجاردة، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد".

فيما عبّر "الشهري" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة؛ داعياً الله عز وجل أن تكون هذه الترقية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.