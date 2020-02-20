عسير .. خبراء من "الفاو" يزورون مزارع البن والقمح والذرة الرفيعة والسمسم

ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية المستدامة

ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية المستدامة والتي ستقوم بها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بتقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروع من خلال خبراء المنظمة, استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم الجذعان ومعه مديرو الإدارات المعنية عددًا من الخبراء المختصين في زراعة المحاصيل البعلية والبن.

وتم خلال اللقاء استعراض عديد الخطوات التي حققتها وزارة البيئة والمياه والزراعة على مستوى برامج التنمية الريفية المستدامة والمشروعات التي تنفذها الوزارة، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه لصغار المزارعين ومساعدتهم في النهوض بمزارعهم وتوفير ما يحتاجون إليه لتحقيق ذلك. وقد استمع الحضور إلى العديد من وجهات النظر التي قدمها الخبراء فيما يتعلق بالطرق الصحيحة والمثالية للزراعة والاستفادة من مياه الأمطار.





بعد ذلك قام وفد الخبراء وبرفقة فريق عمل مكون من مدير إدارة الزراعة المهندس علي سلطان, والمشرف على برنامج تأهيل المدرجات الزراعية المهندس عبدالله أبو دبيل, ومدير الاتصال المؤسسي حاتم الغامدي بجولة لعددٍ من المناطق الزراعية والمزارع الخاصة، حيث بدأت الجولة بزيارة مشتل فرع الوزارة واطلع الخبراء على تجربة زراعة شتلات البن والتي تشمل زراعة أكثر من سبعة آلاف شتلة.

ثم انتقل الفريق إلى قرى شعف أل ويمين ووقف على مزارع القمح هناك. واختتم الفريق عمله يوم أمس بزيارة عددٍ من مزارع البن والمدرجات الزراعية في جبال حبو بأبها، وفي اليوم التالي قام الفريق بزيارة لمزارع البن في جبل هادا بمحافظة محايل عسير كما وقف على عددٍ من مزارع الذرة الرفيعة والسمسم في المحافظة.