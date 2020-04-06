مجموعة من الحيل السهلة لتسريع هاتف "أندرويد"

في وقت يستخدم فيه كثيرون الهواتف لإنهاء أعمالهم

يستخدم عدد كبير من المستخدمين في الوقت الحالي هواتفهم الذكية لإنهاء عدد كبير من أعمالهم، بعد اضطرارهم للبقاء في المنازل، ضِمن الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ولكن يواجه المستخدمون مشكلة في أن هواتفهم يبدأ عليها بعد فترة ظهور علامات بطء وتراجع ملحوظة في الأداء.

ولذلك قدّم موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعةً من الخطوات والحيل السهلة التي يمكن من خلالها تسريع أي هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد".

وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

1- قلل استخدام الخلفيات المتحركة:

تستهلك تلك الخلفيات المتحركة من ذاكرة الوصول العشوائي "رام"، دون تحقيق أي فائدة تُذكر للهاتف ومستخدمه.

2- أغلق أو احذف التطبيقات غير المستخدمة

كن حاسمًا وأي تطبيق لم تستخدمه منذ فترة طويلة احذفه أو أغلقه بصورة نهائية؛ حتى لا يستهلك من بيانات الهاتف ويقلل من سعة ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة لك.

3- امنع تطبيقات الخلفية:

أسوأ ما في "أندرويد"؛ هو أنه يوجد بعض التطبيقات يمكنها أن تظل عاملة في الخلفية وتستهلك من ذاكرة الوصول العشوائي والبطارية دون أن تدري.. تأكد من إغلاق كل تلك التطبيقات قبل بداية أي عمل خاص بك.

4- تعطيل الرسوم المتحركة:

عطل أي رسوم متحركة في واجهة المستخدم، فهي تسرق منك "رام" بدون داع.

5- تطبيقات لايت:

احرص دومًا على استخدام أي نسخة "لايت" (خفيفة) متاحة لأي تطبيق تحرص على استخدامه بصورة مستمرة مثل فيسبوك أو غوغل وما إلى ذلك من تطبيقات؛ لأن هذا سيضمن لك سرعة كبيرة للهاتف وتنفيذ ما ترغب به من خلال التطبيق الجديد.

6- تحديثات منتظمة

حافظ على عادة تحديث تطبيقات ونظام تشغيل "أندرويد" بانتظام؛ لأن الإصدارات القديمة من التطبيقات أو نظام التشغيل تكون أبطأ بصورة كبيرة.