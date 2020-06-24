"ساما" تحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل المالية "وسريع" خلال إجارة عيد الأضحى

بنهاية عمل يوم الثلاثاء 7 ذي الحجة تستأنف أعمالها يوم الأربعاء في 15 من نفس الشهر

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" خلال إجازة عيد الأضحى للعام الجاري 1441هـ، وذلك استناداً إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالتأكيد على أن المؤسسة هي الجهة المختصة نظاماً، بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها "ساما" في هذا الشأن.

وأوضحت المؤسسة في تعميم لها، أن بداية إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية بنهاية عمل يوم الثلاثاء 7/ 12/ 1441هـ الموافق 28/ 7/ 2020 م، على أن تستأنف أعمالها يوم الأربعاء 15/ 12/ 1441هـ الموافق 5/ 8/ 2020 م (حسب تقويم أم القرى)، مؤكدةً في هذا الصدد؛ على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل معها للعمل في فترات معينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"؛ بيّنت مؤسسة النقد أن عمل نظام "سريع" ينتهي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الأربعاء 8/ 12/ 1441هـ الموافق 29/ 7/ 2020 م، على أن يعود للعمل يوم الاثنين.