لجنة التوطين بجدة تواصل جولاتها التفتيشية للتأكد من التزام المكاتب العقارية

لمتابعة التقيد بعدم تشغيل العمالة المخالفة وضبط مخالفات التستر التجاري

واصلت لجنة التوطين بمحافظة جدة جولاتها التفتيشية على مكاتب العقار، حيث تهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق قرارات التوطين وعدم تشغيل عمالة وافدة مخالفة، وضبط مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، والتأكد من مدى التزام المكاتب العقارية بنظام عقود الإيجار وتوثيقها في الشبكة الإلكترونية "إيجار" وضبط مخالفات الوساطة العقارية .