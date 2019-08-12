الأسبوع الأسوأ لآبل.. ثغرة بـ"آيفون" و"آيباد" تهدد 1.4 مليار مستخدم

اكتشفتها شركة "تشيك بوينت" بدءاً من iOS 8 حتى أحدث الإصدارات

بعد أيام قليلة على اختراق تقنية "التعرف على الهوية بواسطة الوجه"، ومسألة منع إصلاح البطارية لدى طرف ثالث غير الشركة، أدت قصة أخرى تتعلق بإهمال الشركة إلى ضرورة تحذير كل مستخدمي آيفون وآيباد، فيما يعتبر الأسبوع الأسوأ الذي تمر به شركة أبل.

وقالت شركة "تشيك بوينت" التي تعنى بأمن الأجهزة الإلكترونية، التي اختارتها مؤسسة "أبل إنسايدر"، إنها تمكنت من إيجاد طريقة لاختراق كل أجهزة آيفون وآيباد، التي تعمل بأنظمة التشغيل الخاصة بشركة أبل بدءاً من "الثامن" (iOS 8) وصولاً إلى الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل الثالث عشر (iOS 13)، وهو أحدث الإصدارات.

وهذا يعني بحسب "سكاي نيوز عربية" أن التحذير يغطي 8 أعوام من أجهزة آيفون وآيباد من أبل، ويشمل نحو 1.4 مليار مستخدم (بحسب تصريح للرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك) لأجهزة تعمل بواسطة أنظمة التشغيل المقصودة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فهذا أمر مقلق لأصحاب جميع تلك الأجهزة، وفقاً لما ذكره موقع فوربس الإخباري.

ما اكتشفته "تشيك بوينت" هو أنه يمكن استغلال تطبيق "سجل أرقام الهواتف" أو "جهات الاتصال" المضمن في نظام التشغيل iOS باستخدام قاعدة بيانات "أس كيو لايت" المتوافقة مع معايير الصناعة، بحيث يمكن لأي عملية بحث في هذا التطبيق خداع الجهاز، لتشغيل برمجية ضارة قادرة على سرقة بيانات المستخدم وكلمات المرور.

وقالت تشيك بوينت إن "أس كيو لايت هو محرك قاعدة البيانات الأكثر انتشاراً في العالم.. وهو متوفر في كل نظام تشغيل، وكمبيوتر مكتبي وهاتف محمول. وتعد أنظمة التشغيل ويندوز 10 وماك أو أس وآي أو أس وكروم وسفاري وفايرفوكس وأندرويد برامج مستخدمة شائعة لبرنامج أس كيو لايت".

وبحسب الشركة فإن الصدمة الحقيقية تكمن في سبب وجود ثغرة أمنية في تطبيق "جهات الاتصال" في المقام الأول، وهو يستفيد من الأخطاء المعروفة التي فشلت أبل في إصلاحها طوال 4 سنوات.