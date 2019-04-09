توقعات أمطار القصيم تدفع المدني للجاهزية والتحذير: اتبعوا الإرشادات

دعت إلى أخذ الحيطة والالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر

حذرت مديرية الدفاع المدني بالقصيم من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة؛ وفقًا للتوقعات المناخية، ودعت مديرية الدفاع المدني الجميعَ من مواطنين ومقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة، والابتعاد عن مناطق الخطر مثل الأودية والشعاب؛ وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وشدد "مدني القصيم" على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لـ"مدني القصيم" العقيد إبراهيم أبا الخيل: "إن الدفاع المدني بالقصيم يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".