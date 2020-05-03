شاهد.. ضبط "دينّا" محملة بأمعاء وجلود حيوانية متعفنة بالطائف

الأمانة: كانت تُنقل بطريقة غير صحية وانبعثت منها روائح كريهة

ضبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية شرق الفرعية؛ مركبة من نوع "دينا" محملة بكميات كبيرة من الأمعاء والجلود الحيوانية المتعفنة، ونقلها بطريقة غير صحية، وانبعاث روائح كريهة منها.

المركبة كان يقودها اثنان من الوافدين ادّعيا أنهما سيوصلانها لأحد المواقع، لإعادة دباغتها وتأهيلها والاستفادة منها، وذلك ما سيتم التحقق منه من المراقبين الذين سيقفون على ذلك الموقع ومعرفة محتواه.

وجرى إتلاف تلك الكمية من الأمعاء والجلود الحيوانية، واتخاذ الإجراءات النظامية.