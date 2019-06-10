المرور لـقائدي المركبات: للانتقال من مسار لآخر يجب التأكد من هذه الخطوات

قال مغرّدًا: لا بد من إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية الحركة بوقت كافٍ

أكد المرور السعودي على قائدي المركبات، أنه عند الانتقال من مسار إلى آخر، يجب التأكد من مجموعة إجراءات.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يجب التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، كما يجب إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ.

وأضاف: يجب التأكد من خلوّ المسار الآخر من المركبات، وكذلك عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال إليه.