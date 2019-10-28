مكة.. "بلدية العمرة" تزيل تعديات عقوم وغرفاً شعبية

الفرق الميدانية تكثف مراقبة كل الأحياء والمخططات

أزالت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، بشكل كلي، تعديات بمخطط النوارية الغربية عبارة عن عقوم وغرف شعبية بمساحة إجمالية 600 ألف متر مربع.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن البلديات لن تتهاون في أداء واجباتها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، وهناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة تلك المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

ومن جانبها، تكثف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية في تلك المناطق جولاتها للحد من انتشار تلك الظواهر السلبية.