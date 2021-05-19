وزير الدفاع الأمريكي يشدِّد على ضرورة خفض إسرائيل التصعيد

راجع مع "غانتس" الحملة على غزة

ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأربعاء أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بيني غانتس بضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة.

وقال "أوستن" في تغريدة عبر"تويتر": "تحدثت صباح اليوم مع غانتس، وراجعنا تقييمات الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وشددتُ على ضرورة على وقف التصعيد".

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق اليوم أن الرئيس جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم.