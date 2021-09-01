"الصحة": تسجيل 185 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 301 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544634 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 301 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 533151 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8552 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2931 والحالات الحرجة 867 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 03:39 PM

"الصحة": تسجيل 185 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 301 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544634 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 301 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 533151 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8552 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2931 والحالات الحرجة 867 حالة.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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