"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.