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اعتبره انتهاكًا صارخًا وتهديدًا للمدنيين ولأمن المنطقة

اتحاد المحامين العرب يدين الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف الرياض وجازان

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أدان اتحاد المحامين العرب، الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف مدينتَي الرياض وجازان ومنشآت مدنية حيوية في المملكة السعودية.



وعبّر الاتحاد في بيان صحفي، عن إدانته الشديدة لهذا القصف الذي اعتبره انتهاكًا صارخًا وتهديدًا للمدنيين ولأمن المنطقة.



كما ندّد بعدم التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة وأيده العالم؛ لمواجهة تفشي وانتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).



وعبّر عضو اتحاد المحامين العرب بالرياض، المحامي كاتب الشمري، عن شكره وامتنانه للاتحاد وأمانته العامة التي تتخذ دائمًا على عاتقها الدفاع عن الأمة العربية وقيمها الإنسانية الخالدة.



واعتبر بيان الاتحاد بمثابة صفعة في وجه الميليشيات الحوثية، إحدى الأذرع الإيرانية في المنطقة العربية.



وأكد "الشمري" أن بيان الاتحاد موقف عربي مشرف لا يقبل اللبس أو التأويل، وبادرة طيبة شجاعة تنمّ عن الإحساس بالمسؤولية والمهنية العالية.



وقال "الشمري": إن هذا الموقف يُحسَب لصالح الاتحاد وأمانته العامة ممثلة في أمينها العام المحامي ناصر الكريوين، التي دائمًا تدافع عن قضايا الأمة العربية.