"العثيمين" يشكر القيادة على منحه وشاح الملك عبدالعزيز: شرف عظيم

أكد اعتزازه بمنحه الوشاح: يعبر عن تقدير القيادة لأبناء الوطن ممن خدموا فيه

رفع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السابق الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على منحه وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

وعبّر "العثيمين" عن امتنانه لهذا الشرف العظيم، واعتزازه بمنحه الوشاح الذي يعبر عن تقدير القيادة لأبناء الوطن ممن خدموا فيه.