"تنمية الخماسين" تطلق حملة "من أفعال إلى شكر" عرفانًا للقيادة

‫تتضمّن نشر الوعي للتعامل مع كورونا

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين، في وادي الدواسر، حملة "من أفعال إلى شكر"، في رسالة شكر وتقدير وعرفان للقيادة الرشيدة.



يأتي ذلك في بادرة لردّ الجميل لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، اللذين أعطيا الوطن والمواطن الكثير من أجل أن ينعَم شعب هذا الوطن والمقيمون فيه بالصحة والسلامة في ظل ظرف مواجهة جائحة كورونا.



وأنتجت اللجنة الإعلامية عددًا من المواد الفيلمية (فيديوهات)، وبثَّتها في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، في إطار الحملة الإعلامية التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع المحلي على المشاركة في هذه الحملة.



كما تشتمل الحملة على الفواصل التوعوية لجميع المواطنين والمقيمين لنشر الوعي والثقافة بالسبل الناجعة للتعامل مع فيروس كورونا (COVID-19).



عطاء:

وقال رئيس اللجنة هذلول بن عايض آل سلطان: إن حملة "شكر" باسم شعب التفّ حول قيادته يعاهدها بالالتزام بالتوجيهات وضبط الأبناء في البيوت وتوعيتهم بالمخاطر؛ ورسالة شكر واجبة مستحقّة للقيادة الرشيدة على عطائها غير المحدود وقربها من شعبها ورسائلها الإيجابية لهم، وشفافيتها في تقديم صورة واضحة ليكون شعبها على دراية بواقع الحال، واتخاذها الخطوات والإجراءات اللازمة سريعًا، وأبدت تعاطفها معهم، وقدّمت الدعم اللازم لهم، وبثّت الأمل والإيجابية، وعزّزت قوة التضامن لتجاوز الأزمة، وتحدّثت عن المستقبل بروح التفاؤل في هذه الظروف الاستثنائية.



بصمات:

وقال نائب اللجنة سالم آل حميد: إن بصمات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وعطاءهما الإنساني ودعمهما اللامحدود للمنظومة الصحية، وحشدهما كل الطاقات والموارد؛ ساهم بقدر كبير في جعل المملكة تحتلّ في قائمة الدول التي تتحدّى الأزمات وتتصدّى لها على أعلى مستوى، بتطبيق أحدث المعايير العلمية والعملية.