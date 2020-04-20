مراكز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة: 720630 إصابة بكورونا في البلاد

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأحد، 720630 جملة الإصابات بفيروس كورونا، بزيادة 29916 حالة أُعلنت خلال الحصر السابق.
وقالت: إن عدد حالات الوفاة زاد 1759 إلى 37202 حالة.
وكانت هذه الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تتعلق بالحالات المسجلة حتى الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد
تسجيل 1759 وفاة جديدة ليصبح الإجمالي 37202 حالة
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأحد، 720630 جملة الإصابات بفيروس كورونا، بزيادة 29916 حالة أُعلنت خلال الحصر السابق.
وقالت: إن عدد حالات الوفاة زاد 1759 إلى 37202 حالة.
وكانت هذه الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تتعلق بالحالات المسجلة حتى الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.