مراكز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة: 720630 إصابة بكورونا في البلاد

تسجيل 1759 وفاة جديدة ليصبح الإجمالي 37202 حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأحد، 720630 جملة الإصابات بفيروس كورونا، بزيادة 29916 حالة أُعلنت خلال الحصر السابق.

وقالت: إن عدد حالات الوفاة زاد 1759 إلى 37202 حالة.

وكانت هذه الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تتعلق بالحالات المسجلة حتى الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 08:45 AM

تسجيل 1759 وفاة جديدة ليصبح الإجمالي 37202 حالة

مراكز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة: 720630 إصابة بكورونا في البلاد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأحد، 720630 جملة الإصابات بفيروس كورونا، بزيادة 29916 حالة أُعلنت خلال الحصر السابق.

وقالت: إن عدد حالات الوفاة زاد 1759 إلى 37202 حالة.

وكانت هذه الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تتعلق بالحالات المسجلة حتى الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

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الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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