بالفيديو .. "الزائر الأخضر" يكسو أراضي تهامة عسير

عقب هطول الأمطار في مشاهد ساحرة عكست جمال الطبيعة

في مشاهد ساحرة، تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار حتى مساء أمس السبت، والتي شهدتها أجزاء عدة من المنطقة.

ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة جمعة ربيعة والحبيل وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.

تهامة عسير أمطار سيول

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17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441 01:31 AM

عقب هطول الأمطار في مشاهد ساحرة عكست جمال الطبيعة

بالفيديو .. "الزائر الأخضر" يكسو أراضي تهامة عسير

سويد الحارثي

عسير

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في مشاهد ساحرة، تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار حتى مساء أمس السبت، والتي شهدتها أجزاء عدة من المنطقة.

ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة جمعة ربيعة والحبيل وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.

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