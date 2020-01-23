تراجع نفط برنت القياسي بنسبة 1.06%

وصل سعره إلى 62.54 دولاراً أمريكياً للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.67 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.06 % إلى 62.54 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.76 دولار أمريكي أو بنسبة 1.34 % إلى 55.98 دولاراً أمريكياً.