تراجع نفط برنت القياسي بنسبة 1.06%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.67 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.06 % إلى 62.54 دولاراً أمريكياً.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.76 دولار أمريكي أو بنسبة 1.34 % إلى 55.98 دولاراً أمريكياً.نفط اسعار النفط
وصل سعره إلى 62.54 دولاراً أمريكياً للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.67 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.06 % إلى 62.54 دولاراً أمريكياً.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.76 دولار أمريكي أو بنسبة 1.34 % إلى 55.98 دولاراً أمريكياً.