"إلغاء السنة التحضيرية بجامعة الإمام".. الإدارة تكشف الحقيقة

نفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ما تم تداوله عن نية الجامعة إلغاء السنة التحضيرية من العام المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للجامعة عبر تغريدة: "نؤكد أنه لا صحة لما تم تداوله بتاتًا.. وتشدد الجامعة على أهمية السنة التحضيرية في تهيئة الطالب في الدراسة الجامعية".
المتحدث الرسمي بعد المتداول: نشدد على أهميتها في تهيئة الطلاب
نفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ما تم تداوله عن نية الجامعة إلغاء السنة التحضيرية من العام المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للجامعة عبر تغريدة: "نؤكد أنه لا صحة لما تم تداوله بتاتًا.. وتشدد الجامعة على أهمية السنة التحضيرية في تهيئة الطالب في الدراسة الجامعية".