"إلغاء السنة التحضيرية بجامعة الإمام".. الإدارة تكشف الحقيقة

المتحدث الرسمي بعد المتداول: نشدد على أهميتها في تهيئة الطلاب

نفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ما تم تداوله عن نية الجامعة إلغاء السنة التحضيرية من العام المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للجامعة عبر تغريدة: "نؤكد أنه لا صحة لما تم تداوله بتاتًا.. وتشدد الجامعة على أهمية السنة التحضيرية في تهيئة الطالب في الدراسة الجامعية".