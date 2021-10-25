"الجلاهمة: السعودية تستعد لبناء "مدينة إنتاج واستديوهات ضخمة في نيوم"

قال: تعمل على تصوير فيلم معركة "ذي قار" التاريخية وما صاحبها من أحداث

أكد الإعلامي الكويتي محمد الجلاهمة، لوسائل إعلام كويتية، أمس، أن المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق مشروع ضخم، يتمثل في بناء مدينة إنتاج واستديوهات ضخمة في مدينة نيوم الساحلية.

وذكر "الجلاهمة" أن مدينة الإنتاج ستعمل على تصوير فيلم معركة "ذي قار" التاريخية في استديوهاتها؛ وذلك على مساحات شاسعة من سواحل مدينة نيوم.

وأكد أن الفيلم سوف يجسّد معركة "ذي قار" التاريخية والأحداث التي صاحبتها.