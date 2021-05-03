الولايات المتحدة تسجل 32,452 إصابة  و 423 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات يتجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 574 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 32,452 إصابة مؤكدة و 423 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32,228,003 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574,220.

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03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 10:30 PM

إجمالي الإصابات يتجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 574 ألفًا فارقوا الحياة

الولايات المتحدة تسجل 32,452 إصابة  و 423 وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 32,452 إصابة مؤكدة و 423 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32,228,003 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574,220.

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