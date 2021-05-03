





0

إجمالي الإصابات يتجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 574 ألفًا فارقوا الحياة

الولايات المتحدة تسجل 32,452 إصابة و 423 وفاة بفيروس كورونا

117

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 32,452 إصابة مؤكدة و 423 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32,228,003 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574,220.