من أصول سورية.. رحيل الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم

شغل منصب عضو مجلس الشيوخ وقت وفاته

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأحد)، أن الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم توفي عن 90 عامًا، بعد معاناته من مشاكل صحية طويلة الأمد.

وشغل السياسي والمحامي المخضرم منصب رئيس الأرجنتين من عام 1989 إلى عام 1999، وكان يشغل منصب عضو مجلس الشيوخ وقت وفاته؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتعود أصول "منعم" إلى مدينة يبرود السورية.