الطائف.. طفل دخل المستشفى يعاني قيئاً وسعالاً وهذا ما وجدوه في المريء

كشفته الأشعة.. وقرار بالتدخل انتهى بقيام الأطباء بإخراجه بالمنظار

نجحت فرق طبية متخصصة من "صحة الطائف" في استخراج جسم غريب من أعلى المريء لطفل يبلغ من العمر سنة وشهرين.

وكان الطفل قد أُدخل إلى مستشفى الأطفال اثر معاناته من قيء وسعال وخمول، وقام الأطباء بإجراء التحاليل والأشعة اللازمة حيث كشفت الأشعة وجود جسم غريب؛ ما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل واستخراجه بوساطة المنظار بعد التنسيق بين مستشفيات صحة الطائف، حيث تبين أنه "جزء من لعبة مطاطية".

ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة وحالته مستقرة ولله الحمد.