"آسيا تحت 23 عاماً".. "غريب" من أبرز النجوم والعراقي "قاسم" أفضل مهاجم

أكثر من لاعب في الأخضر ظهر بشكل مميز خلال مباريات الدور الأول للبطولة

نجحت أربعة منتخبات من منطقة غرب آسيا في التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2020، حيث برز خلال الدور الأول العديد من النجوم المميزين في المنتخبات، وذلك مع انتهاء منافسات دور المجموعات في بطولة آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم في تايلاند.

وبرز أكثر من لاعب في صفوف المنتخب السعودي خلال الدور الأول، حيث نجح الأخضر في التربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما فاز على اليابان وسوريا وتعادل مع قطر.

ويعد لاعب الوسط عبدالرحمن غريب أحد أبرز نجوم المنتخب السعودي خلال المباريات الذي شكل خطورة كبيرة على الجناح الأيسر، وكان مصدر قلق كبير لمدافعي الفرق المقابلة.

ومن خلال انطلاقاته على الجناح صنع غريب أكثر من فرصة خطيرة لمنتخب السعودية، وصنع الهدف الأول في المباراة أمام اليابان.

وفي صفوف منتخب سوريا برز في الدور الأول قائد الفريق محمد فارس أرناؤوط، الذي لعب عدة أدوار في المباريات الثلاث، من خلال قيادة زملائه على أرض الملعب، ولعب دور الدفاع، إلى جانب المشاركة في بعض الأحيان بمساندة الهجوم من خلال امتيازه بطول القامة حيث أثمرت مشاركة أرناؤوط في حصول المنتخب السوري على ضربة جزاء سجل منها الفريق هدفه الأول أمام اليابان، ثم في المباراة الثانية أمام السعودية أخرج كرتين من على خط المرمى، لينجح منتخب سوريا في التأهل للدور ربع النهائي بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الثانية القوية التي ضمت السعودية المتصدرة، إلى جانب قطر واليابان.

وكان منتخب الإمارات من المنتخبات التي برزت بقوة خلال الدور الأول من البطولة، ونجح في التربع على صدارة المجموعة الرابعة بعد بروز أكثر من لاعب في صفوف الفريق.

ومن المنتخبات التي لم يكن من نصيبها التأهل منتخب العراق حيث برز بشكل ملفت المهاجم العراقي محمد قاسم كأحد أفضل المهاجمين في البطولة خلال الدور الأول، بعدما سجل هدفاً في كل مباراة من المباريات الثلاث لمنتخب بلاده.

ورغم أن المنتخب العراقي لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات إلا أنه أخفق في العبور للدور ربع النهائي.