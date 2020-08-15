"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

"الويمني" أكد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبد الله الويمني يرافقه مدير إدارة الأراضي ومساح من الفرع على موقع صوره مواطن ويظهر فيه بعض التشوهات البصرية في أحد منتزهات منطقة عسير وذلك عقب انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقع المتنزه الذي يتوسطه وادي عين الذيبة إلى الشمال الشرقي لأبها وعلى مسافة تقدر بخمسة وعشرين كيلو متر عنها ويتوسطه وادي "عين الذيبة" وهي منطقة غابات وأشجار كثيفة وتشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين والمتنزهين.

وأكد الويمني أنه فور مشاهدة مقطع الفيديو تم التواصل مع مصور الفيديو لمرافقته إلى الموقع للوقوف بنفسه على الأمر لتحديد أوجه القصور ومكامن الخلل.

وقال الويمني إن الحفاظ على سلامة ونظافة الغابات والمتنزهات واجب الجميع من الجهات الرسمية أو المصطافين أو سكان المنطقة أيضاً, مبيناً أنه من المهم أن نعمل سوياً للحفاظ على هذه المنتزهات الطبيعية التي حبانا الله إياها.

وأفاد أنه سيكون هناك تنسيق مع أمانة عسير والجهات ذات الاختصاص للعمل كفريق واحد لإيجاد حلول سريعة وفعالة تلبي احتياجات المتنزهين، كتأمين دورات مياه وزيادة فرق النظافة والحاويات وتكثيف الجولات لمتابعة نظافة وسلامة المنتزهات.