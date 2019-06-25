الناجون من حادث مطار أبها لـ"سبق": عشنا مرارة الوداع وذعر الإرهاب.. وهذه مكانة المملكة

أثنوا على الخدمات الصحية المقدمة وأكدوا: نفتخر بالإقامة في بلاد الحرمين

ساق القدر تلك العائلة الهندية المقيمة بعسير والمكونة من خمسة أفراد لتكون في مواقف السيارات الخارجية لمطار أبها الدولي لحظة الاستهداف، مما زاد مرارة توديعها لابنها الأكبر، ويجعلها تعيش وقتاً عصيباً ومخيفاً.

يقول المقيم الهندي "الأب" في حديثه الخاص لـ"سبق": كنت أنا وعائلتي ذاهبين للمطار لتوديع ابني الأكبر، وبعد وداعنا الحار له وذهابه لصالة المغادرة الداخلية خرجنا للعودة للمنزل، ولكن ما لم يكن بالحسبان هو ووقت وجودنا في المواقف الخارجية للسيارات بالقرب من المطار، إذ بي أرى جسماً يحلق على ارتفاع منخفض لا يتجاوز الـ15 متراً لينفجر بصوت عالٍ مخيف، نتج عنه إصابتي أنا وزوجتي ببعض الجروح وإصابة طفليّ بحالة هستيرية من الرعب والهلع.

وأضاف: أقدّم شكري لجميع الجهات والقطاعات الحكومية والعسكرية والطبية، والتي أسعفتنا على الفور في نفس الموقع، ونقلتنا بعدها للمستشفى السعودي الألماني بعسير والذي قدم لنا كامل العناية الطبية والنفسية، والتي تصل لتكون خدمات فندقية لي ولعائلتي حتى اللحظة.

في سياق متصل، قالت زوجة المقيم الهندي "الأم" لـ"سبق": ما رأيته يصيبني حال تذكّره بنوبة من البكاء والذعر، ليس على نفسي فحسب بل على زوجي وأطفالي وابني الأكبر، والذي غادرنا وقلبي يتفطر عليه، وكنت أظنه قد أصيب في الحادثة، ولم أطمئن إلا بعد دخولي للمطار وأنا مصابة؛ للبحث عنه، وأخبروني بأن طائرته قد أقلعت لمطار الملك عبدالعزيز بجدة وهو بصحة وعافية.

وأكدت: ما رأيته وما قُدم لنا من رعاية فورية في المطار والمستشفى يجعلني فخورة بكوني أعيش في هذا البلد الكريم، داعيةً المولى بأن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه.

يذكر أن مندوباً من السفارة الهندية وصل للمستشفى؛ لزيارة العائلة والاطمئنان عليهم والذي قال عبر "سبق": أقدم شكر سعادة السفير الهندي في المملكة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما قدمته للمصابين من خدمات متميزة وهي محل للتقدير والعرفان.

كما يقدم في المستشفى السعودي الألماني بعسير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج لطفلي العائلة الهندية، وتشرف عليهما الأخصائية الاجتماعية أشواق الشهراني، والتي قالت لـ"سبق": أتى الطفلان للمستشفى وهما في وضع هستيري وحالة نفسية سيئة، وفِي بكاء مستمر بعد سماعهما ورؤيتهما للانفجار، تم إجراء كامل الفحوصات؛ للتأكد من سلامتهما وبدأنا معهما خطة متكاملة، وهي المعالجة بالترفيه؛ لمحاولة إخراجهما مما كانا عليه، وقد تم تهيئة مكان مخصص لهما لممارسة اللعب والترفيه، وكل ذلك أيضاً بإشراف الدكتور "مروان" الطبيب النفسي في المستشفى، مبينةً أنهما الآن بصحة عامة جيدة ولله الحمد.

من ناحيته، أوضح المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بالمنطقة الجنوبية الدكتور معتق الشهراني لـ"سبق" مدى تميز سرعة التنسيق بين وزارة الصحة ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة عسير والمستشفى لاحتواء وإدارة مثل هذه الأزمات، وأن المستشفى دائماً مستعد بكل كوادره وإمكاناته لأي طارئ يحدث مستقبلاً لا سمح الله، حيث كان في استقبال المصابين فريق سعودي متخصص وهو يشرف على الحالات إلى هذه اللحظة، وما تنعم به مملكتنا الحبيبة من خدمات طبية متطورة ومتقدمة هو بفضل الله ثم بما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام وعناية.