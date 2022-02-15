الليلة.. "حديقة الأمراء" تشهد موقعة من العيار الثقيل بين سان جيرمان وريال مدريد

عودة محتملة لبنزيما تدعم هجوم الريال.. ونيمار ومبابي وميسي جاهزون لـ"الأبطال"

يشهد ملعب "حديقة الأمراء" في باريس مساء اليوم الثلاثاء، معركة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويخوض الريال هذه المباراة، تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، الذي يعرف الفريق الباريسي جيدًا؛ حيث سَبَق أن أشرف على تدريبه بين العامين 2011 و2013.

ويصل الريال للمباراة وهو مكتمل الصفوف تقريبًا، بعد تعافي مهاجمه وهدافه الفرنسي كريم بنزيما من إصابته؛ وفق "روسيا اليوم".

ورغم أن كل المؤشرات تشير إلى أن بنزيما سيلعب أساسيًّا في لقاء سان جيرمان، فلدى الريال خطة احتياطية تتضمن عدة خيارات، بينها الاعتماد على الجناح الويلزي غاريث بيل في مركز رأس الحربة، أو الدفع بإيسكو كمهاجم وهمي.

في المقابل، فكل نجوم سان جيرمان مستعدون للمباراة المرتقبة، بمن فيهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي المنتظر انتقاله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والبرازيلي نيمار الذي قد يبدأ المباراة على الدكة بعد غياب استمر شهرين ونصفًا بسبب إصابة في كاحله الأيسر.

الاسم الوحيد الذي سيغيب عن الفريق الباريسي هو سيرخيو راموس، القائد التاريخي لريال مدريد، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري، لكنه تعرض للنكسة تلو الأخرى في باريس بسبب كثرة إصاباته.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للفريقين في لقاء الليلة:

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس، بنزيما (أو بيل أو إيسكو).

باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: باريديس، فيراتي، إدريسا غاي.

خط الهجوم: دي ماريا، ميسي، مبابي.