مدير بيئة الطائف يتفقد سير الأعمال بأسواق النفع العام بالمحافظة

بعد نقل 46 موقعاً من الأمانة بينها المسالخ والمخيمات البرية

تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة برفقة مدير ادارة الأسواق والمسالخ عوض بن عبيد الحصيني

وأوضح المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن مكتب الوزارة بدأ بالإشراف على 46 موقعًا في المحافظة بعد نقل الإشراف عليها من أمانة الطائف منها أسواق النفع العام مثل (الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف) والمسالخ، ضمن الاختصاصات المنقولة بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة .

جدير بالذكر أن الاختصاصات التي تم نقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة وهي: اختصاصات أسواق النفع العام والمسالخ وحدائق الحيوان ومحال بيع الكائنات الفطرية والمتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، ومشاريع إنشاء السدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني، ومشاريع درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني ونقل مسؤولية الإشراف على جميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات وإدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن.