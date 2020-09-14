"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس هتان بن هاشم حسن حمودة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة.

ويعد المهندس "هتان" من الكفاءات المميزة في مجال عمله التطوعي وخدمة المجتمع.

وقدم شكره وتقديره إلى أمين محافظة جدة، على ثقته في تكليفه، سائلاً الله، أن يوفقه في خدمة بلده ومن خلال عمله.