"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر

الحالة تؤدي إلى الحد من الرؤية.. ودعوة قائدي المركبات لتوخي الحيطة

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من "الحناكية - العلا-المدينة المنورة –خيبر".
وجاء في التنبيه أن المنطقة قد تشهد رياحًا نشطة يصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
ودعا "أمن الطرق" إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

0

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 02:34 PM

الحالة تؤدي إلى الحد من الرؤية.. ودعوة قائدي المركبات لتوخي الحيطة

"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

0 427

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من "الحناكية - العلا-المدينة المنورة –خيبر".
وجاء في التنبيه أن المنطقة قد تشهد رياحًا نشطة يصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
ودعا "أمن الطرق" إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021