"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر

الحالة تؤدي إلى الحد من الرؤية.. ودعوة قائدي المركبات لتوخي الحيطة

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من "الحناكية - العلا-المدينة المنورة –خيبر".

وجاء في التنبيه أن المنطقة قد تشهد رياحًا نشطة يصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا "أمن الطرق" إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.