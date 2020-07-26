اتفاقية بين صندوق الاستثمار بجامعة المجمعة وشركة متخصصة لتشغيل فندق الجامعة

بمساحة تتجاوز 17 ألف م٢ ومسطحات 12000 م٢ و155 غرفة وجناحًا فندقيًّا

وقّع رئيس شركة صندوق الاستثمار بجامعة المجمعة الدكتور حمد بن إبراهيم العمران مع شركة (دوست العالمية) اتفاقية لإدارة وتشغيل فندق دوست برنسيس الجامعة، بتوجيه ومتابعة من رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، الذي وجّه بالعمل على استثمار مواد الجامعة الذاتية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وموافقته بالعمل على إنشاء فندق داخل الحرم الجامعي، وأن يكون أحد المشاريع النوعية في المحافظة.

وبيّن الدكتور حمد بن إبراهيم العمران، أن المرحلة الحالية تحتاج لمثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تضمن -بعد توفيق الله- استقرار الموارد المالية للجامعة، وتمكينها من المنافسة العالمية؛ لافتًا إلى أن التوقيع مع شركة دوست، جاء بعد مقارنة العروض المقدمة ومواكبتها لاحتياجات الجامعة.

وبهذه المناسبة أعرَبَ إلياس معلوف، مساعد نائب الرئيس للخدمات التقنية وتطوير الأعمال بشركة دوست العالمية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعزز وجود مجموعة فنادق دوست في المملكة.

وقال معلوف: "نحن سعداء بتعزيز تواجدنا بالمملكة العربية السعودية؛ خاصة وأن فندق دوست برنسيس الجامعة في مدينة المجمعة، يُعد هو الأول في العاصمة الرياض ويحمل علامة دوست برنسيس".

وأوضح عبدالرحمن الغيهب مستشار شركة صندوق الاستثمار لمشروع فندق الجامعة أن‫ الفندق يقع على أرض بمساحة تزيد على 17000م2 وبمسطحات مبانٍ تزيد على 12000 متر مربع، تحتوي على 155 غرفة وجناحًا فندقيًّا متنوعًا ومجهزًا بشكل كامل. كما يوفر الفندق مساحات واسعة للضيوف الذين يحتاجون إلى مساحة أكبر أو إقامة أطول في أجواء استثنائية.

ويتميز الفندق بالمساحات الواسعة والخصائص المميزة لقاعات الاجتماعات وقاعة الاحتفالات التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع. ومن المقرر تجهيز القاعات بأحدث الوسائل التقنية التي تناسب مجتمعات الأعمال المحلية والدولية. وكذلك الحفلات.. هذا بالإضافة إلى مطعم رئيسي يتسع لـ١٢٠ شخصًا، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لجلسات القهوة القريبة من البهو الرئيسي، كما يحتوي الفندق على مرافق رياضية ونادٍ صحي ومسبح سيتم تشغيله بمتخصصين من دوست العالمية.

وفي الختام أعرب رئيس شركة صندوق الاستثمار بالجامعة، عن شكره لرئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، على دعمه المتواصل، ولشركاء الصندوق معهد الدراسات والخدمات الاستشارية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وصندوق الطلاب، وكل الزملاء العاملين في هذا المشروع.