"الجبير" يستقبل نائب رئيس معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية

استعرضا التطورات التنموية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030م

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية ومدير برنامج الشرق الأوسط ومدير كرسي بريجنسكي للأمن العالمي والاستراتيجي جون الترمان.

واستعرض خلال اللقاء السياسة الخارجية للمملكة ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية وجهودها المبذولة في خدمة الأمن والسلم الدوليين، والتطورات التنموية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030م من مختلف المجالات.

وحضر الاستقبال مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية المكلف عادل بن حسن العمراني.