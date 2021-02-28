"خيرية نجران" توزع 670 منتجًا على مستفيديها

شملت الحليب والعصائر والفطائر

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، حملة توزيع منتجات غذائية، مقدمة من شركة المراعي، على مستفيدي الجمعية، بمشاركة فريق نجران التطوعي.

بلغت الوجبات الموزعة 670 منتجًا، شملت "الحليب والعصائر والفطائر".

وقال مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف: إنه تم توزيع المنتجات الغذائية على مستفيدي الجمعية من خلال إيصالها إلى منازلهم.