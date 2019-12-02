الفيصل: نجوم الأخضر في مستوى الثقة .. الله يوفقهم

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج.
وغرّد كاتبًا: "الحمد لله.. وألف مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل وتصدر مجموعته.. نجومنا في مستوى الثقة.. الله يوفقهم".
وتأهَّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24"؛ وذلك بعد تغلبه على عُمان 3-1، وتصدُّره المجموعة الثانية. وسيواجه الأخضر نظيره قطر في نصف النهائي يوم الخميس المقبل عند الساعة الثامنة مساءً.رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي خليجي 24
بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج.
وغرّد كاتبًا: "الحمد لله.. وألف مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل وتصدر مجموعته.. نجومنا في مستوى الثقة.. الله يوفقهم".
وتأهَّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24"؛ وذلك بعد تغلبه على عُمان 3-1، وتصدُّره المجموعة الثانية. وسيواجه الأخضر نظيره قطر في نصف النهائي يوم الخميس المقبل عند الساعة الثامنة مساءً.