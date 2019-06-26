تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد إلى جانب استقالته من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة، والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنياً التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأضاف "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون، شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

يشار إلى أن آل الشيخ تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أواخر عام 2017 كما تولى الرئاسة الشرفية لناديي التعاون والوحدة.