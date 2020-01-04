من 2 لـ5.. هذه المدن سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم

بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة الأرصاد

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن هناك 5 مدن بالمملكة سجلت الأدنى في درجات الحرارة اليوم السبت، أدناها كانت بدرجة 2 مئوية وأعلاها 5 مئوية.



ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بتويتر، إلى أن طريف وعرعر سجلتا أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم 2 درجة مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، وتلتهما تبوك والجوف بـ4 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 5 درجات مئوية.