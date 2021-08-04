الرياض.. مصادرة 181 طناً من الخضراوات وحجز 32 مركبة خلال يوليو

الأمانة نفّذت 1826 جولة رقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في المدينة

صادرت أمانة منطقة الرياض، 181 طناً من الخضراوات، وحجزت 32 مركبة خلال يوليو الماضي.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: صادرنا أغذية وحجزنا مركبات وضبطنا عمالة مخالفة.. 1826 جولة رقابية خلال يوليو الماضي؛ لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في نطاق مدينة #الرياض.