"صحة مكة" تعتزم تشغيل مستشفى عرفات ضمن خطة مواجهة كورونا

يمتاز بوجود 90 غرفة عزل مجهزة طبيًّا

علمت "سبق" من مصادرها عزم مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تشغيل مستشفى شرق عرفات الموسمي احترازيًّا؛ وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت المصادر أن لجنة مختصة من قِبل صحة مكة ستغذي مستشفى عرفات بكوادر طبية مؤهلة ومدربة على كيفية التعامل مع حالات العدوى.

وما يميز مستشفى شرق عرفات وجود ٩٠ غرفة عزل مجهزة، إضافة إلى أنه بعيدٌ عن سكان العاصمة المقدسة.