إغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ "الكعكية" بمكة

بدءاً من الغد.. والأمانة تُحدد البدائل

وجه أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ "الكعكية" بدءاً من يوم الاثنين.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص يصدر قراراً بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ الكعكية، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/11/1440هـ".

وأضافت الأمانة: "على الأهالي الراغبين في الذبح، التوجه إلى المسالخ المعتمدة، مسلخ العكيشية، ومسلخ المعيصم".

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14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440 09:19 PM

بدءاً من الغد.. والأمانة تُحدد البدائل

إغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ "الكعكية" بمكة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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وجه أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ "الكعكية" بدءاً من يوم الاثنين.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص يصدر قراراً بإغلاق صالة الذبح المخصصة للأهالي في مسلخ الكعكية، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/11/1440هـ".

وأضافت الأمانة: "على الأهالي الراغبين في الذبح، التوجه إلى المسالخ المعتمدة، مسلخ العكيشية، ومسلخ المعيصم".

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