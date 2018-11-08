عانى من نقص التروية .. مستشفى بريدة المركزي ينقذ أصابع ثمانيني من البتر

كان لديه تقرحات والتهابات مزمنة ووجود ناسور وريدي شرياني بالذراع الأيسر

تمكّن أطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بريدة المركزي من إنقاذ أصابع مريض ثمانيني من البتر، حيث كان يعاني من نقص في التروية الدموية وتقرحات والتهابات مزمنة بأصابع اليد اليسرى، مع اقتراب بعض الأصابع من مرحلة البتر.



وكان المريض قد حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من نقص التروية الدموية باليد والساعد الأيسر مع قرحة بأصابع اليد.



كما شكا المريص من وجود ناسور وريدي شرياني قديم بالذراع الأيسر تم تركيبه سابقاً للغسيل الكلوي، إلا أن المريض توقف عن استخدامه منذ ١١ عاماً بعد إجرائه عملية زراعة كلى ناجحة.



وفور وصوله، خضع المريض لجميع الفحوصات اللازمة بصورة عاجلة وتم تحضيره لإجراء عملية جراحية طارئة بقيادة استشاري الأوعية الدموية الدكتور محمد حسين سلامة، من أجل إعادة التروية الدموية لليد والساعد الأيسر وربط الناصور المتسبب في فقدان التروية، مع إعادة ترميم الشريان العضدي.



وقد تكللت العملية بالنجاح وتحسنت حالة المريض بشكل كبير، واختفت كل أعراض نقص التروية الدموية من البرودة والآلام باليد والساعد.



وتمت متابعة حالة المريض حتى التأمت جميع تقرحات اليد، وأنقذت أصابعه من البتر.