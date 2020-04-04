أمانة العاصمة المقدسة تعقم 126 عمود إنارة و71 لوحة إعلانية

طهرت 4 كيلومترات من الطرق والأرصفة

نفذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، أمس الجمعة، تعقيم وتطهير 126 عمود إنارة وإشارات ضوئية، و‏71 لوحة إعلانية ودعائية، وأربعة كيلومترات أرصفة وطرق.

وتأتي تلك الخطوات ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحترازية التي تطبقها أمانة العاصمة المقدسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.