أكثر من 100 مليونير يطالبون بفرض ضريبة ثروة على أغنياء العالم

لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية العامة والتعليم

طالبت مجموعةٌ تضم أكثر من مائة مليونير من تسع دول مع منظمات دولية، بفرض ضريبة ثروة على أثرياء العالم.

ودعت مجموعات "مليونيرات وطنيون" و"مليونيرات من أجل الإنسانية" و"افرض ضريبة علينا الآن"، الحكومات إلى "فرض ضرائب علينا نحن الأغنياء الآن".

وقالت منظمة الإغاثة "أوكسفام" أمس: "إن عائدات الضرائب على الأغنياء ستساعد على الحد من عدم المساواة الشديد، وتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية العامة والتعليم".

ونشرت مجموعة "مليونيرات وطنيون" رسالتها بالتزامن مع سلسلة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "أجندة دافوس".

وبحسب البيانات؛ فإن من بين المُوَقّعين على الرسالة: أبيجيل ديزني منتجة الأفلام الأمريكية، وجعفر شالشي رجل الأعمال الدنماركي، ونيك هاناور رجل الأعمال والمشاريع الرأسمالية الأمريكي، ومارلينه إنجلهورن الطالبة النمساوية ووريثة "باسف".

ودعا المُوَقّعون إلى فرض ضريبة على الثروة تبدأ بنسبة 2% سنويًّا لأصحاب الملايين وترتفع إلى 5% سنويًّا للمليارديرات.

وتُقدّر منظمة أوكسفام، الإيرادات التي يمكن جنيها من هذه الضريبة بنحو 2.52 تريليون دولار سنويًّا في جميع أنحاء العالم.

وجاء في الرسالة: "بصفتنا مليونيرات، نعلم أن النظام الضريبي الحالي غير عادل.. يمكن لمعظمنا أن يقول إنه بينما مر العالم بقدر هائل من المعاناة في العامين الماضيين؛ فقد رأينا بالفعل ثروتنا تزداد أثناء الجائحة، ومع ذلك يمكن لقلة منا -إن وجدت- أن تقول بصدق إننا ندفع حصة عادلة في الضرائب".