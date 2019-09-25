انطلاق جائزة الأميرة صيتة للتميّز الاجتماعي في دورتها "السابعة" بالرياض

تسعى لإيجاد أثر عميق لبرامج العمل الاجتماعي على المجتمع

انطلقت مساء الليلة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها السابعة للعام ٢٠١٩م بعنوان "تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي".

وأقيم حفل الجائزة بحضور نائب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء للجائزة الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وذلك في فندق "فيرمونت" بالرياض.

‏وتحرص "الجائزة" في دورتها السابعة للعام ٢٠١٩م التي تحمل عنوان "تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي" على وجود أثر عميق لبرامج العمل الاجتماعي على المجتمع.

وكرست الدورة السابعة الانتقال الفعلي لبرامج العمل الاجتماعي من مرحلة تقديم الخدمة لمستفيديها إلى مرحلة نوعية، هي الحرص على وجود أثر عميق لتلك البرامج على المجتمع.

وقال الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، نائب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء لجائزة الأميرة صيتة: "تعودنا في الجائزة على أن تكون عطاءاتنا منسجمةً مع احتياجات المجتمع وملبيةً لتطلعات الوطن".

‏وأضاف "الكبير": "اليوم ونحن نحتفل بانطلاقة الدورة السابعة للجائزة نؤكد على حقيقة ثابتة، وهي أننا ماضون قُدماً في مدّ أيادينا لأولئك الذين قدّموا وما زالوا يُقدّمون خدمات جليلة للمجتمع عبر عطاءاتهم الإنسانية التي لا تعرف حدود".

‏وأتبع: "نقول شكراً بطريقتنا، وبأسلوب يرتقي بعطاءاتهم الجميلة لخدمة العمل الاجتماعي".

وقال "الكبير" مخاطباً الإعلام: "تعوّدنا منكم دائماً أن تعينونا على الخير، وتساهموا معنا في نشره عبر أقلامكم ووسائل تواصلكم الإعلامية لتعمَّ الفائدة، وأن نكون معكم منارة إشعاع للبشرية".

وتداخل الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد بن حمد المغلوث، خلال كلمته في انطلاق الدورة السابعة للجائزة، قائلاً: "ما أجمل أن نجتمع سوياً على حُب الوطن، وما أروع أن يتفنَّن كلٌ منا في إظهار حبه له والتغزُّل فيه والدفاع عنه والارتقاء به".

‏وأضاف: "تعوّدنا في جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي أن نبحث عن أولئك الملهمين الذين يُبهروننا بإنجازاتهم الإنسانية والاجتماعية ليجعلوا من هذا الوطن أيقونةَ فرحٍ وأمل وتفاؤل وإنجازات لا تعرف توقُّف".

وأردف "المغلوث": "تعودنا أن نمدُ أيادينا وفاءً وعرفاناً لمن تعوّد أن يبذل بسخاء ويُكمل مسيرة خيرٍ أنتجها هذا الوطن المعطاء في تقدير وتكريم أصحاب الأيادي البيضاء ممَّن أصبحوا علامات فارقة ونماذج تحتذى ورموزاً مُشرِّقة لهذا الوطن العظيم".

وأردف: "لقد تعودت جائزة الأميرة صيتة أن تكون موضوعات المنافسة فيها نابعة من احتياجات مجتمع حقيقي ومتوافقة مع توجهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لنسير جنباً إلى جنب لتحقيق أهدافنا الخيرة المشتركة التي تصب في نهاية الأمر لخدمة المواطن والوطن".

وواصل "المغلوث": "تم اختيار موضوع الدورة السابعة للجائزة لهذا العام ليكون نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي تماشياً مع مؤشرات ومستهدفات برنامج التحول الوطني وهو البعد الرابع من إستراتيجية برنامج التحول الوطني تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي عبر أهداف إستراتيجية محددة".

وختم حديثه برسالة مخاطباً المتسابقين في الدورة السابعة للجائزة: "كل الأماني الطيبة للمتسابقين في تحقيق الأثر الأعمق للعمل الاجتماعي الذي نتمناه وننتظره جميعاً، وكل عام ووطننا أجمل وأفضل وأكثر ازدهاراً في ظل قيادة رشيدة تقوده للأمام والصدارة دائماً".

