"الوزراء اليمني" يؤكد تقديم الدعم كافة لجيش بلاده في استكمال التحرير وإنهاء الانقلاب

أكد أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة والبدء بإعادة الإعمار

عقد مجلس الوزراء اليمني برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اجتماعًا لبحث آخر المستجدات المتعلقة بعمل الحكومة، ومناقشتها في إطار مساعيها لإصلاح الوضع الاقتصادي، والازدواج الوظيفي في الوظيفة العامة.

وأكد مجلس الوزراء اليمني في الاجتماع الالتزام الكامل للحكومة بدعم الاعتمادات كافة ومتطلبات استيراد السلع الأساسية وتوفيرها وتسهيلها، وضمان وصولها إلى جميع المحافظات والمديريات اليمنية.

وجدد التزام الحكومة بالاستمرار في تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية التي أقرها القرار 75 لعام 2018م لتجار السلع الأساسية، المتمثلة في تنفيذ الاعتمادات والحوالات المالية الدولية المستندية لتجار السلع الغذائية، وتغطية احتياجاتهم من الدولار الأمريكي، مع التشديد على تعليق الآليات التنفيذية الواردة في القرار التي تحصر شحن استيراد وشحن السلع الأساسية في الاعتمادات والحوالات المصرفية المستندية لضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع الأساسية إلى اليمن، وتعزيز المخزون الغذائي.

وشدد على أن الحكومة اليمنية ستعمل على تطبيع الأوضاع في مدينة عدن والمحافظات المحررة، والبدء بمرحلة إعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وعبَّر المجلس عن إشادته بالبطولات والتضحيات الجسيمة التي يقدمها الجنود بدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدًا تقديم الدعم والإسناد كافة للجيش الوطني اليمني في استكمال عملية التحرير، وإنهاء الانقلاب، وكسر شوكة الأطماع الإيرانية في خاصرة الوطن العربي لتهديد أمن دول الجوار، والقضاء على أوهامها في السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي.