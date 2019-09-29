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نعاه بأكثر من 12 هاشتاقًا وأكثر من مليون تغريدة ترجمت الحزن على رحيله

الشعب السعودي يثبت مدى تلاحم الوحدة الوطنية بعد استشهاد "الفغم"

خيَّم الحزن على ملامح أفراد الشعب السعودي بعد نبأ استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، فجر الأحد، وقدموا التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمين، والأسرة كافة.



ونعى المجتمع السعودي والعربي في منصات التواصل الاجتماعي، وعلى منصة "تويتر" الذي تصدّر الترند العالمي، عبر أكثر من 12 هاشتاقًا، في أقل من 10 ساعات، وأكثر من مليون تغريدة ترجمت الحزن على رحيله؛ ناعين الفقيد بالرحمة والغفران.



وتأتي كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، في السابق لشعبه بـ"همّة السعوديين كجبل طويق" لتترجم اليوم تماسك الشعب السعودي وهمته العالية، وأنه يعيش بين شعب جبار وعظيم، وذلك بعد أن أثبت الشعب حبه للوطن ومن يحميه.