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وفرت المستلزمات بعدة أقسام بالمدارس من بينها قسم الحاسب الآلي للمرحلة الابتدائية

"ضياء الخير" تجهز الاحتياجات المدرسية﻿ لـ50 طالباً ضمن مبادرة "العودة للطابور"

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نفذت ضياء الخير الوقفية مبادرة "العودة للطابور"، والتي تهدف لتوفير مستلزمات المدارس لأكثر من خمسين أسرة محتاجة مستفيدة والمسجلة بوقف ضياء الخير.



وتفصيلاً، احتوت المبادرة على عدد من المستلزمات المدرسية وأجهزة الحاسب الآلي، وجهزت عدة أقسام بالمدارس من بينها قسم الحاسب الآلي للمرحلة الابتدائية وقسم المستلزمات العامة والملبوسات وقسم إبداعات الرسم وتم من خلال هذه المبادرة توفير وتجهيز احتياجات 50 طالباً وطالبة.