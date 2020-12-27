فيديو .. "كفاءة" يوصي بتجربة "السخان الفوري" بدلاً من العادي

أكد ضرورة ضبطه على درجة 60 مئوية واختيار السعة المناسبة

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن السخان الفوري یستهلك طاقة عند سحب المیاه، وعند عدم الاستخدام لا یستهلك أي طاقة، أما السخانات العادیة فهي تستهلك طاقة أقل ولكن متكرر عند الاستخدام أو عند نزول درجة الحرارة، وعليه فإن السخان الفوري أكفأ من السخان العادي.

وتفصيلاً، شدد البرنامج على ضرورة اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية لضمان التوفير في الاستهلاك.

وأفاد بأن "سخانك يفزع لك" في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة.

وأوضح أن مكونات البطاقة الجديدة احتوت على قارئ الاستجابة السريع، الاستهلاك السنوي للطاقة، معامل كفاءة الطاقة EER، سعة التبريد، سعة التدفئة، معامل كفاءة الأداء، الرقم المرجعي للمواصفة، نوع المكيف، الاسم التجاري، رقم الموديل، بلد الصنع، رقم التسجيل، الرقم التسلسلي، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.

وأوصى البرنامج بضرورة ضبط السخان على درجة 60 مئوية ، وأيضًا اختيارك للسعة المناسبة للاحتياج، وكذلك عمل الصيانة الدورية.