"المطلق": نسعى لتمكين القطاعين العام والخاص لإطلاق مشاريع نوعية في الشرقية

بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق، بمناسبة توقيع عقد تشغيل وسط العوامية بمحافظة القطيف؛ أن "العمل بمبدأ الشراكة بين الهيئة والأمانة -ممثلة بوكالة الاستثمار- وما حصلت عليه هذه المبادرة من دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحرص الأمين كان له أثر كبير في تعظيم الفائدة من الفرصة ومكننا من توظيف الموارد والأصول بالشكل الأمثل".

وأضاف "المطلق": "نسعى في الهيئة إلى تمكين الجهات في القطاعين العام والخاص ودعمهم لإيجاد خيارات جديدة ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة من خلال استغلال الميزات النسبية للعديد من الأماكن التي تزخر بها المنطقة الشرقية، ودراسة جدوى تحويلها إلى وجهات ومشاريع مميزة وجاذبة للسكان والزوار من المناطق الأخرى والدول المجاورة، وتكون محركاً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد".

وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة ما يوليه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة - من دعم ومتابعة مستمرين لمثل هذه المبادرات التي نتج عن أحدها اليوم توقيع العقد الاستثماري لمشروع وسط العوامية ضمن حزمة مبادرات التطوير ذات المكاسب السريعة بالهيئة".